Rodzice Madeleine McCann komentują sprawę Polki, która podawała się za ich córkę!

Wisienka81 12 min. temu

Żal mi w tym wszystkim rodziców Julii. Żal mi rodziców Maddie. Nie zmienia, to faktu, że utrzymanie w USA kosztuje i Perskie Medium pozbyło się Julki od razu. Zastanawiam się co wypłynie w związku z pobytem w USA Julii? Skoro jest, to zaburzona i chora osoba, to powinno się zrobić wszystko by trafiła pod opiekę specjalistyczną. Jeżeli nie będzie leczona, to może dojść do jakiejś tragedii.