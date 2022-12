Tak roześmiana Anna Lewandowska kibicowała Robertowi! Obok były córki i teściowa (ZDJĘCIA)

gol 42 min. temu zgłoś do moderacji 225 15 Odpowiedz

Lewandowski jest najgorszym piłkarzem tych Mistrzostw. Gubi piłkę, macha łapami i nie wie, co się dzieje. Brawo Francja, brawo MBappe👏👏👏Lewandowski nie powinien rościć sobie żadnych praw do Złotej Piłki, bo na nią nie zasługuje. Jakim prawem on śmie porównywać się do Ronaldo, Messiego, czy MBappe? On jest zwykłym dobijakiem i żadnym pilkarzem