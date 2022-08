Tak Sebastian Fabijański spędza czas z synem pod nieobecność Maffashion. Wizyta w salonie BMW i osiedlowym sklepie (ZDJĘCIA)

W mediach huczało również od informacji, że także Maffashion miała romans, który - według naszych ustaleń - rozpoczął się podczas wyjazdu blogerki do Francji, gdzie kręcono nowy sezon programu "Ford Boyard". To tam Julia Kuczyńska miała poznać niejakiego Mateusza, aspirującego rapera i operatora kamery, który na co dzień współpracuje między innymi z Maciejem Dąbrowskim z kanału "Z Dvpy". Co ciekawe, to właśnie z Mateuszem Maffashion bawi się obecnie na Santorini, a nowa sympatia blogerki zadebiutowała już nawet na jej instagramowym profilu. W tym czasie Bastkiem, synem Maff i Seby, opiekuje się w Warszawie aktor. Niedawno paparazzi "przyłapali" Fabijańskiego z synkiem.