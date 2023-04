Tak Tamara Arciuch świętuje 24. urodziny syna Krzysztofa. Pokazała unikatowe zdjęcia

ALERT RCB 56 min. temu zgłoś do moderacji 0 7 Odpowiedz

UWAGA! 19.04 na terenie całego kraju odbędą się ćwiczenia służb. Działania antyterrorystyczne i pościgowe. Osoby korzystające z PC oraz konsol: Xbox One, Xbox Series X/S, Playstation 4 i Playstation 5 zobowiązane są tego dnia pograć w grę pod tytułem "NARCOS: Rise Of The Cartels". Oczywiście o ile nie ma przeciwwskazań na tle zdrowotnym lub materialnym. Jest to nie skomplikowana gra turowa (pseudo strategia), nie droga i do nabycia online za pośrednictwem PC lub konsoli w wersji cyfrowej. Jest to w ramach ćwiczeń obywatelskich.