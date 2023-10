Tak teraz wygląda Adam Kraśko z "Rolnik szuka żony". Zapomniany celebryta schudł aż 30 KILOGRAMÓW. Widać? (ZDJĘCIA)

KNOPERS 2 godz. temu zgłoś do moderacji 27 3 Odpowiedz

Moim zdaniem takie poznawanie się przed kamerami w telewizji, to tylko taki eksperyment, a nie żadna miłość. To tak samo jeśli znajomi poznają Cię z drugą osobą i na siłę chcą Was złączyć. Wiadomo, że taki związek nie jest z miłości, tylko aranżowany, z musu - i w takiej sytuacji tak to wygląda- nie mam nikogo to niech ostatecznie będzie to co jest. Byle co ale niech tam będzie, a jak trafi się coś innego, wtedy rzucę to coś, co mi przynieśli znajomi. To tak jak idzie się do baru mlecznego i jest tylko zupa mleczna, nic więcej. To jeśli człowiek jest bardzo głodny , to z musu zje tą zupę mleczną.