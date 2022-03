Tak teraz wygląda Jennifer Love Hewitt! Pamiętacie ją? (ZDJĘCIA)

SDBdsbn 41 min. temu zgłoś do moderacji 41 0 Odpowiedz

Jedyne co udowadniacie takimi hmm.. artykułami to jak ŻENUJĄCE jest robienie podobnych zdjęć zza węgła. jak ktoś wyglądał jak teraz wygląda co się z nim/z nią stało? co to ma k-a być?!? Obejrzyjcie własne zdjęcia sprzed dekady albo z czasów szkolnych bez zażenowania. Zamiast produkować takie farmazony.