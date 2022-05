Tak teraz wygląda Jolanta Fajkowska! Pamiętacie ją? (ZDJĘCIA)

Choć nie wszyscy pamiętają, przed laty w Telewizji Polskiej bardzo ważną rolę odgrywały prezenterki, które zapowiadały programy i filmy przed ich emisją. To właśnie do nich nawiązała kiedyś Agnieszka Woźniak-Starak , mówiąc, że nie zamierza być "pindą siedzącą przy kwiatku".

Jedną z najpopularniejszych prezenterek była Jolanta Fajkowska, która telewizyjną karierę zaczęła w 1986 roku od "Teleexpressu" emitowanego w Jedynce. Długo jednak tak nie zabawiła i po roku przeszła do Dwójki, gdzie - jak tłumaczyła - mogła robić "to, co chciała", czyli prowadzić programy publicystyczne i kulturalne. Później pracowała też w "Pytaniu na śniadanie".