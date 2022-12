Tak teraz wygląda mały Archie! Syn księcia Harry'ego i Meghan Markle NIEOCZEKIWANIE pojawił się podczas konferencji (FOTO)

Książę Harry i Meghan Markle kilka lat temu postanowili wymiksować się z pełnienia królewskich obowiązków i wyprowadzili się do Stanów Zjednoczonych. Od tego czasu parze udało się wywołać kilka afer, a jedną z największych było udzielenie szczerego wywiadu Oprah Winfrey, w którym to Sussexowie wyprali kilka rodzinnych brudów. Para opowiedziała między innymi o tym, jak royalsi rzekomo traktowali Meghan Markle , gdy ta borykała się z problemami natury psychicznej. Pojawiły się również pewne zarzuty o rasizm , gdy rodzina miała zastanawiać się, jakiego koloru skóry będzie mały Archie.

Od wyprowadzki Harry i Meghan unikali europejskich wycieczek, choć kilka miesięcy temu pojawili się między innymi w Niemczech, by bawić na kilku konferencjach. Para wybrała się również do Wielkiej Brytanii, a ich wizyta zbiegła się ze śmiercią królowej Elżbiety II, co sprawiło, że musieli pozostać w ojczyźnie Harry'ego nieco dłużej, niż planowali. Z całą pewnością był to dla nich stresujący czas, bo media na całym świecie śledziły niemalże każdy gest Harry'ego i Meghan, ochoczo wytykając im wszystkie "błędy". Po uroczystościach pogrzebowych para mogła jednak wrócić w końcu do kalifornijskiego domu i usunąć się w medialny cień.