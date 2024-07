Tak Teresa Lipowska wyglądała W MŁODOŚCI. W tym uśmiechu zakochała się cała Polska (FOTO)

Kamila 34 min. temu zgłoś do moderacji 1 2 Odpowiedz

No jak ja bym za kimś łaziła po mieście, mieszała go z błotem na każdym kroku, obrabiała mu tyłek gdzie tylko mogę to bym się nie dziwiła że on na mnie czasem krzyknie bo w końcu kto by to wytrzymał na spokojnie przez 24h na dobę. Poszukajcie sobie innej ofiary to zobaczymy czy wam po pysku na drugi dzień nie natrzaska zamiast coś tam sobie pokrzykiwać bezproduktywnie od czasu do czasu. Też mi ofiary pokrzywdzone się znalazły jak one minuty spokojnie nie usiedzą tylko co 15 minut mają jakieś "porady" o które nikt ich nie prosi.