Tak Tori Spelling wygląda BEZ MAKIJAŻU. "Przyłapali" ją w piżamie na stacji benzynowej (FOTO)

Ona 8 min. temu zgłoś do moderacji 6 0 Odpowiedz

Dobrze wygląda, ogólnie fajnie że u nich można wyjść w piżamie i nikogo to nie dziwi, gdyby w Polsce wyjść w piżamie do pobliskiego sklepu to już by patrzyli jak ja chorego psychicznie, nawet jak się idzie w dresie rano z psem na totalnym nieogarze to już stres, że się kogoś spotka i co sobie pomyśli..