Tak Wiktoria Gąsiewska ubrała się na komunię chrześnicy. Sukienka z dekoltem wzbudziła emocje. "Trochę SKROMNOŚCI" (FOTO)

Gosc 6 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

To nie jest sukienka na komunie. Ja rozumiem ze niektore Panie chca sie pokazac ale pakietajcie to nie jest uroczystosc o was tylko swietowanie z dzieckiem Ja nawet nie zalozylabym takiej na wesele. Nie tylko celebrytki tak sie ubieraja, w niedziele mialam komunie wiec widzialam co nieco