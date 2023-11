Tak wygląda 18-letni syn Britney Spears. Sean Preston i jego brat mieszkają z ojcem na Hawajach (FOTO)

Syn Britney Spears sfotografowany na Hawajach. Sean Preston niedawno skończył 18 lat

Fotoreporterzy sfotografowali Seana Prestona, gdy ten przechadzał się w pobliżu plaży, ubrany we wzorzyste spodenki. Uwagę niewątpliwie zwracała fryzura 18-latka - dawno niewidziany nastolatek zapuścił bowiem włosy. Brytyjski dziennik "The Sun", opisując zdjęcia młodego Federline'a, stwierdził nawet, że ten z burzą długich, brązowych włosów był wręcz "nie do poznania". Paparazzi uwiecznili również Seana, kiedy ten szalał na desce wraz z młodszym bratem i ojcem.

Przypomnijmy, że Kevin Federline zdecydował się na przeprowadzkę na Hawaje w związku z ofertą pracy, którą otrzymała tam jego żona, Victoria Prince. Co ciekawe, wcześniej pojawiały się także plotki, jakoby były tancerz chciał wywieźć synów do innego stanu, by przedłużyć okres, przez który Spears byłaby zobowiązana do płacenia alimentów na utrzymanie chłopców. Ostatecznie Britney zgodziła się na wyprowadzkę synów. Prawnik gwiazdy, Mathew Rosengart, w majowej rozmowie z Page Six stwierdził, że ta "nie będzie ingerować i wyraża zgodę na przeprowadzkę". Przedstawiciel wokalistki wówczas zaznaczył także, że starszy z jej potomków wkrótce "nie będzie już nieletni", zaś młodszy "zbliża się do wieku dojrzałości". Według niedawnych doniesień magazynu "OK!" Sean i Jaden rzekomo nie pożegnali się z matką przed wyjazdem, a sama Spears miała być ich decyzją wyjątkowo zawiedziona.