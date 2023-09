Tak wygląda 26-letnia wnuczka Krystyny Jandy. Dostrzegacie podobieństwo? (ZDJĘCIA)

Krystyna Janda dzieli się sukcesem wnuczki

"Mania!" trafiła do grona obrazów, które znalazły się w selekcji Konkursu Filmów Krótkometrażowych. Z tej okazji Janda udostępniła na swoim profilu na Instagramie filmowe zaproszenie zamieszczone przez organizatorów Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Jej wnuczka Lena w towarzystwie kolegi, autora zdjęć do "Mani!", Pawła Kozaka, zachęca do przyjścia na premierowy pokaz w ramach tegorocznej edycji święta polskiego kina.