Tak wygląda córka Anny Marii Wesołowskiej. Dominika poszła w ślady znanej mamy (ZDJĘCIA)

Wilczur 14 min. temu

Mam dość promowania na pudlu jakichś prywatnych osób. Stale artykuły w stylu "poznajcie kuzynkę, wujka, córkę, cioteczna siostrę", to już się staje nudne. Rozumiem że macie z tego kasę, ale dajcie jakieś ciekawe newsy, więcej o zagranicznych gwiazdach, a nie celebrytach z rodzimego podwórka, których mało kto kojarzy. Pudel traci czytelników przez to, że nie ma tu już nic ciekawego, stale jakieś pierdoły o mało znanych ludziach, jakichś pociotkach. Na innych portalach można się dowiedzieć więcej co się dzieje w światowym show biznesie, a tutaj to się najwyżej dowiem jak się nazywa kuzynka jakiegoś youtubera.