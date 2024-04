Tak wygląda córka Maryli Rodowicz. Wiadomo, czym zajmuje się na co dzień. Podobna do znanej mamy? (ZDJĘCIA)

Byłam niedobra dla dzieci często, dlatego że wyjeżdżałam. Wybierałam karierę, wybierałam wyjazdy. Naprawdę żałuję do dzisiaj. Dzieci, przepraszam was - powiedziała Rodowicz w rozmowie z Plotkiem.

Czym zajmuje się córka Maryli Rodowicz?

Ona ma tyle talentów, że już nie wiem, czy ona się czymś aktualnie zajmuje. Aktualnie jeździ na kursy oddychania. To jest taka magia. To jest szkoła Grofa, takiego Czecha. Umiejętność oddychania takiego, żeby wejść w głąb siebie, żeby wejść w swoje dzieciństwo i rozpracować swoje traumy. To jest bardzo skomplikowane. Poza tym Kasia ujeżdża konie, a świetnie gotuje po mamie – powiedziała Maryla Rodowicz, tym razem w rozmowie z "Faktem".

Córka Maryli Rodowicz uczęszcza na kursy oddychania holotropowego, opracowanego przez psychiatrę Stanislava Grofa z Czech. Ta kontrowersyjna technika, polega na intensywnym oddychaniu przy muzyce. Co ciekawe, może wywoływać stany podobne do tych związanych z substancjami psychodelicznymi. Ma ona prowadzić do pogłębienia świadomości i wydobycia stłumionych wspomnień, wiąże się także z ryzykiem drgawek, halucynacji oraz obniżenia ciśnienia, co może prowadzić do zatrzymania oddechu, niedotlenienia mózgu i zawrotów głowy. Metoda ta ma być pomocna w leczeniu depresji i zaburzeń lękowych.