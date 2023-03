Tak wygląda dorosły syn Macieja Orłosia! 33-letni Antoni wystąpił w... "Ukrytej prawdzie" (FOTO)

Dorosły syn Macieja Orłosia już robi karierę. Mógł liczyć na wsparcie ojca

Choć Antoni Orłoś dla wielu może być zagadką, to działa na obrzeżach show biznesu już od dawna. Na co dzień jest youtuberem i perkusistą grupy The Saturday Tea, a ojciec przy różnych okazjach chwalił się jego osiągnięciami w sieci. Teraz może dopisać do listy kolejną pozycję.