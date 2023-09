Tak wygląda dziś 23-letnia córka Ewy Gawryluk i Waldemara Błaszczyka. Maria nie zamierza iść w ślady rodziców (FOTO)

Zaza 54 min. temu zgłoś do moderacji 47 8 Odpowiedz

Kiedys jak mialam dola i nie moglam zaakceptowac siebie, to zrobilam sobie wyjatkowo mocny przesadzony makijaz, zeby schowac sie za nim i udawac, ze ja to nie ja, zeby udawac, ze jestem kims innym. Jak juz tak napatrzylam sie w lustrze na te inna osoba, to potem zmylam makijaz i stwierdzilam, ze jednak wole te prawdziwa siebie, bez koniecznosci udawania kogos innego. Zrozumialam, ze bycie soba to komfort psychiczny i to byl pierwszy krok do samoakceptacji. W zyciu ciagle musimy przybierac jakies pozy i niestety nie zawsze mamy ten luksus bycia soba, pokazania "prawdziwej twarzy" i wyrazenia tego co naprawde myslimy i czego chcemy.