Tak wygląda dziś Bohun z "Ogniem i mieczem"! Ponad 25 lat temu Aleksander Domogarow podbił serca polskich fanek (ZDJĘCIA)

Lili 6 min. temu

Na niektórych zdjęciach wygląda spoko, na niektórych (to z samochodu) już gorzej, więc to też zależy od zdjęcia, ale ogólnie ma piękne oczy i za młodu był mega przystojny, a teraz ciekawy Pan w średnim wieku. Nie jest bezbarwny, nawet teraz może się podobać. Ale i tak faceta wartość, to nie ładna gęba czy płaski brzuch, a wartości i to, w jaki sposób traktuje innych ludzi. Aby był choć trochę ładniejszy od Diabła i był dobry, to już jest ok☺️