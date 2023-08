Tak wygląda grób Piotra Woźniaka-Staraka na Powązkach w czwartą rocznicę śmierci (ZDJĘCIA)

Rocznica śmierci Piotra Woźniaka-Staraka. Tak wygląda dziś grób producenta

Rodzina Woźniaka-Staraka bez wątpienia dba o to, by pielęgnować pamięć o tragicznie zmarłym producencie. W każdą rocznicę śmierci Piotra jego najbliżsi i przyjaciele gromadzą się w Fuledzie, by oddać mu cześć, wypuszczając wieniec na środku jeziora. Na warszawskim miejscu spoczynku producenta znajduje się obecnie kilka zniczy, które zostały ustawione na specjalnie przygotowanych do tego podstawkach, tuż przed frontową ścianą mauzoleum. Oprócz zbliżonych do siebie wyglądem świeczek aktualnie grobu Staraka nie zdobią żadne dodatkowe dekoracje.