Tak wygląda lektor "Kuchennych rewolucji". Niewielu wie, że w przeszłości grał w serialach TVP! Zdziwieni? (FOTO)

Polak 18 min. temu zgłoś do moderacji 6 20 Odpowiedz

Jesliby ten kocmołuch przy mnie rzucił talerzem, to w następnej minucie patelnia zatrzymałaby się na mopie na łbie tej.zydziory,Ktoś mi odpowie na to trudne pytanie?Baboka biorą do reklam, a ona bez zębów, duka, stęka, pluje przez szczerby w uzębieniu. Jak to możliwe?Ci ludzie powinni z powództwa cywilnego oskarżyc tego.knura za zniszczenie ich restaracji. mówię poważnie