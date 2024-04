Tak wygląda mąż Edzi z "Królowych życia". W tym roku ex przyjaciółka Dagmary będzie świętować 5. rocznicę ślubu (FOTO)

Kim jest mąż Edzi? W październiku będą obchodzić 5. rocznicę ślubu

Dagmara i Edzia żyją dziś jak pies z kotem

Dagmara w rozmowie z serwisem Pomponik odniosła się do słów ex przyjaciółki. Niektórzy ludzie powinni milczeć, niektórzy mówić, jeśli mają coś konkretnego do powiedzenia. Edzia mogła sobie darować. Nie mnie to oceniać. Niemniej to, że Edzia uważa, że to jest oszustwo, jakaś ustawka, to jest niedopuszczalne — oznajmiła stanowczo.