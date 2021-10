Tak wygląda PASIERBICA Magdy Gessler! (FOTO)

Życie uczuciowe Magdy Gessler to właściwie gotowy scenariusz na film. Celebrytka i jej ukochany poznali się ponad 40 lat temu. I choć od razu między nimi zaiskrzyło, ich drogi rozeszły się na bardzo długi okres. On wyjechał do Kanady, w której mieszka do dziś. Ona studiowała w Hiszpanii, gdzie poznała swojego pierwszego męża Volkharta Müllera.