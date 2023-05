Tak wygląda trzeci mąż Izabelli Scorupco. Szwedowi oberwało się od fanów aktorki (FOTO)

Izabella Scorupco jest jedną z niewielu Polek, którym udało się spełnić "amerykański sen". Polka być może nie dorobiła się może spektakularnej kariery w Hollywood, za to ma w swoim emploi kilka ról w superprodukcjach, z czego największą była ta w "Golden Eye", gdzie wcieliła się w ukochaną Jamesa Bonda. Filmowa Helena Kurcewiczówna z "Ogniem i mieczem" układa sobie życie w Los Angeles, gdzie stacjonuje z mężem oraz dwójką dzieci z poprzednich związków.

Kim jest ukochany Izabelli Scorupco?

Od ostatniego razu, kiedy Iza pojawiła się na ekranie, minęły już 4 lata, mimo to życie gwiazdy za oceanem wciąż budzi spore zainteresowanie internautów. Na śledzonym przez prawie 150 tysięcy osób profilu aktorce zdarza się uchylić rąbka tajemnicy i zamieścić zdjęcie ze Szwedem, który skradł jej serce.

Aktorka pokazała ukochanego na Instagramie. Jej fanom nie spodobał się pewien szczegół...

Jakiś czas temu celebrytka postanowiła uczcić urodziny męża i przy okazji pochwalić się przystojnym lubym przed instagramową społecznością. Na fotografii widzimy ubranego w jeansową koszulę Rosengrena pozującego z papierosem w ustach i butelką wina w dłoni. Oczy biznesmena zasłoniły duże, ciemne okulary. Jak fani zareagowali na zdjęcie ukochanego Scorupco? W morzu komplementów można było wypatrzyć także cenne rady, by mężczyzna pozbył się niezdrowego nałogu.

Niech pani namówi go, żeby rzucił, to wszyscy będziemy się cieszyć z pani szczęścia podwójnie! Ooo losie, czy ktoś jeszcze kopci papierosy na tym świecie? Rzuć palenie! Wyjdzie ci to na dobre!