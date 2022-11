Tak wygląda ŻONA Darka Wardziaka, czyli STOLARZA z programów Doroty Szelągowskiej! (ZDJĘCIA)

Darek Wardziak od lat obecny jest na ekranie, gdzie przekomarza się z Dorotą Szelągowską. Widzowie mogli obserwować go między innymi w programach "Dorota was urządzi" czy "Metamorfozy Doroty Szelągowskiej" . Stolarz prowadzi też własny program "Darek solo" , gdzie pomaga bohaterom spełniać marzenia o pięknych i wymarzonych wnętrzach. Sam Darek na swojej stronie internetowej pisze o sobie "projektant mebli z ogromną pasją tworzenia".

Mimo że o życiu prywatnym stolarza niewiele wiadomo, to mężczyzna jest aktywny w mediach społecznościowych. Na Instagramie obserwuje go już ponad 150 tysięcy osób, a Dariusz chętnie dzieli się z internautami relacjami z pracy, kadrami z wakacji czy wspólnymi fotkami z żoną.

Kochani dziś nie typowo, ponieważ tu Kasia, żona Darka, do was się zwraca. DAREK ma dziś urodziny, a korzystając z okazji, iż za chwilę na parę godzin utknie w samolocie, to proszę Was o życzenia urodzinowe dla niego. ZRÓBMY MU NIESPODZIANKĘ - pisała kilka dni temu z okazji urodzin męża.