Tak wygląda żona Paulo Sousy, nowego selekcjonera reprezentacji Polski. U nas również Cristina Mohler doczeka się statusu celebrytki? (ZDJĘCIA)

Monikk 23 min. temu

W kuluarach mówi się że żonka sławka i szpital już się dogadali. Narządy są na wagę złota i dużych pieniędzy dla "kochającej" małżonki mało tego za sławcia w uk zapłacą duże odszkodowanie tzn wiecie te takie pośmiertne a do tego cały spadek i hajs wpadnie w jej materialistycznej zawzięte szpony. Sędzia w uk celowo wydał wyrok by opinia publiczna nie mogła dowiedzieć się jak ma na nazwisko bo by im żyć nie dali a żonka gryzła by trawsko od spodu. Trzeba się dowiedzieć jak brzmi pełne nazwisko sławka wtedy ludzie będą mogli w pełni pomóc chłopakowi.