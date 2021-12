Tak wyglądają ARYSTOKRATYCZNE ŚWIĘTA u Lubomirskich (ZDJĘCIA)

Jaan 16 min. temu zgłoś do moderacji 13 0 Odpowiedz

Lubię stare, stylowe wnętrza. Ale te akurat pałacykowe mi się nie podobają - ponure i trochę bezstylowe. Jestem za pielęgnacją tradycji, ale te flagi przy kominku... trochę za bardzo patetyczne. No i fatalne połączenie starego z nowym (kącik telewizyjny). Jak ogląda się wnętrza rodziny królewskiej czy ich młodszego pokolenia, to jakoś to jest zharmonizowane i znacznie lepiej dobrane do siebie - a znajdują się też w wiekowych budynkach. No nie wiem...