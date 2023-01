Tak wyglądają pierwsze zdjęcia z planu filmowej biografii Amy Winehouse! Udana charakteryzacja? (ZDJĘCIA)

Muzyka Amy Winehouse dla wielu zdefiniowała pierwszą dekadę XXI wieku. Artystka zmarła w wieku zaledwie 27 lat, ale do dziś jej nazwisko wymieniane jest jednym tchem obok największych współczesnych artystów. Prace nad filmową biografią Brytyjki zapowiadano już krótko po jej śmierci, jednak do tej pory żaden projekt nie przyniósł owoców. Wygląda jednak na to, że historia Amy wreszcie zawita na wielki ekran. W ostatni piątek ujawniono, kto zagra w Back to Black główną rolę. Teraz możemy już natomiast podziwiać pierwsze zdjęcia z planu w londyńskim Soho.