Tomasz Lis, Rafał Trzaskowski i Agata Świątek dopingowali Igę Świątek podczas meczu z Caroline Garcią (ZDJĘCIA)

Iga Świątek w ćwierćfinale zorganizowanego w Warszawie turnieju zmierzyła się z Francuzką, Caroline Garcią. Początkowo to przeciwniczka Polki wiodła prym na korcie, konsekwentnie odbierając Idze kolejne punkty. Świątek nie dawała jednak za wygraną i zacięcie broniła się przed rywalką, co wcale nie było łatwym zadaniem. Końcówka spotkania była wyjątkowo emocjonująca i pełna zaciętej rywalizacji, ostatecznie zaowocowała jednak przegraną Igi Świątek. Polka została pokonana przez rywalkę 1:6, 6:1, 4:6 i tym samym odpadła z warszawskiego turnieju. Garcia po świetnym spotkaniu awansowała natomiast do półfinału, w którym zmierzy się z Jasmine Paolini.