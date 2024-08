Tak żona Pawła Zatorskiego wspierała go w meczu o półfinał. "Trudno przyjmuje się pacjentów, gdy Twój mąż akurat przełamuje klątwę" (FOTO)

joko 35 min. temu zgłoś do moderacji 22 0 Odpowiedz

I jakoś żona siatkarza pracuje na co dzień jako lekarz i jak widać da się. Leniwe buły, które "poświęciły wszystko pod męża" - można? Można! Ci co się teraz rozwodzą - gość od ponad dekady w jednym polskim klubie, a żona bidulka nic nie może robić, żadna praca nie wychodzi, "wszystko poświęciła". Nawet dzieci nie mają, co by mogła powiedzieć że dziećmi się zajmuje i domem. Nic. "Wszystko poświęciła". Może tylko leżeć na łóżku z torebką chanel czy inną. A ludzie jej współczują co z nią teraz będzie. O losie!