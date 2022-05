Taktowny Scott Disick twierdzi, że POCZUŁ ULGĘ na wieść o zaręczynach Kourtney Kardashian: "Pozdrawiam Travisa. Czeka go DUŻO PRACY"

xxx 24 min. temu zgłoś do moderacji 5 0 Odpowiedz

I dlatego ile razy ona chciała odejść to nagle zachodziła w ciążę i dalej się razem biedak z nią męczył.Co ona tylko wspomniała o rozstaniu to ją przekonywał dzieci mamy i rodzinę.Wydawał się fajny ale to co wyszło jak ona miała innych partnerów to średnio już o nim świadczy.Oczywiście nie wspomniał o swoim piciu i ćpaniu bo to tylko powodowało,że ich związek rozkwitał.