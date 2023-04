Tamara Arciuch chwali się DOROSŁYM synem z poprzedniego związku! Krzysztof ma już 24 lata i pracuje w mediach (FOTO)

Estelle 9 min. temu zgłoś do moderacji 8 3 Odpowiedz

Czy w showbiznesie każdy musi mieć jakiegoś łoguna z poprzedniego związku? Porządnie żyć się nie da? Myślicie, że dla kolejnych partnerów wasze 0gony zbierane jak kula śnieżna po każdym związku, które się ciągną jak papier toaletowy przyklejohy do buta to jakieś ubogacenie? Patchwork to jakiś kołchoz. Tylko patologia tak potrafi żyć i dobrze się z tym czuć.