Tamara Arciuch wspomina trzeci poród: "Jak się okazało, że będzie cesarka, lekarz umniejszał mój wkład"

sdgzdf 51 min. temu zgłoś do moderacji 48 7 Odpowiedz

nie ma znaczenia jak matka urodzi, ważne jak wychowa, ja jeśli będę rodzić to tylko przez CC, zresztą jak miałam lat 25 to ginekolog od razu powiedział, że jeśli będę chciała rodzić to na pewno nie siłami natury, bo nie dam rady, jestem niska, mała macica i do tego kręgosłup w opłakanym stanie, nie rozumiem dlaczego u nas w tym względzie takie zacofanie, jak zawsze za każdą metodą są plusy i minusy, ale to matka po konsultacji z lekarzem powinna podjąć decyzję, a innym wara od tego, a szczególnie takim co wpadają na salę na 5 minut i nic nie wiedzą ani o okolicznościach takiego stanu a tym bardziej o kobiecie, mam niejedną koleżankę, która miała wskazania medyczne do CC, a ile się od pielęgniarek nasłuchała, bo one wiedzą lepiej niż lekarz kierujący i prowadzący ciążę, że aż szok, że nikt nic z tym nie robi w tym kraju