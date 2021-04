Tan France z "Porad różowej brygady" w ogniu krytyki za wynajęcie surogatki: "Stop KUPOWANIU kobiet i dzieci"

ana 53 min. temu zgłoś do moderacji 181 21 Odpowiedz

skoro laska się zgodziła na to świadomie i dostaje za to niemałe wynagrodzenie to o jakim wykorzystywaniu mówimy? Najpierw wspieranie idei, że kobieta ze swoim ciałem może robić co chce, a jak robi co chce to znowu wielka afera.