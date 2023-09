Taniec Britney Spears z NOŻAMI przeraził jej fanów. Apelują, by ODEBRAĆ JEJ PSY! "Biegają przestraszone. Trzeba je ocalić"

:( Biedna 29 min. temu zgłoś do moderacji 30 5 Odpowiedz

Szkoda mi jej, ale nie uwazam zeby byla niebezpieczna. Wyglada na to ze zainspirowala sie jakimis egzotycznymi tancami gdzies na necie i chciala pokazac ze tez umie. Jak juz ktos napisal, Britney jest w swoim swiecie. Niestety zatrzymala sie w czasach gdzie miala jeszcze 17 lat i ten taniec jak widac to jedyne co sprawia jej radosc w zyciu. Ludzie powinni jej dac byc po prostu tym kim jest i zaakceptowac, ze jej psychika jest nie do uratowania i zostawic ja w spokoju.