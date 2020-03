"Taniec z Gwiazdami": triumf Julii Wieniawy, sztywny Mikołaj Jędruszczak, drapieżna Anna Karwan

Tfuuuu 12 min. temu zgłoś do moderacji 7 5 Odpowiedz

Jestesmy chorym narodem. Gnoimy wszystkich, ktorym sie cokolwiek uda. Dlatego natasza urbanska nie wygrala ani TZG, ani JOS mimo, ze byla najlepsza. Podobny los czeka wieniawe. Jak ktos jest za dobry to trzeba go usadzic, zeby nie czul sie za dobrze, za pewnie. Wieniawa pracuje dla Kayax, wytworni, ktora nie zajmuje sie antytalentami, nie produkuje badziewia, ale to nikogo nie przekonuje, bo na pewno jest beztalenciem. Teraz zatanczyla najlepiej to bedziecie zaklinac rzeczywistosc, ze inne panie byly rownie dobre, albo umniejszali to tekstami, ze od malego sie szkoli. Podczas gdy do teraz chotem krzyczeliscie, ze to len, pasozyt, ktory nic nie robi tylko ciuchy zmienia i po sciankach biega... banda hipokrytow!!!