"Taniec z Gwiazdami". Jurorzy miażdżą występ Mikołaja z "Love Island": "AWARIA PUPY, KATASTROFA, MASAKRA!"

Siary nie było - stwierdził Andrzej Grabowski , nawiązując do jednej z filmowych postaci. To miał być komediowy taniec i był.

Milena Rostkowska Galant i Jacek Jeschke zatańczyli fokstrota do muzyki z filmu Śniadanie do łóżka.

Śniadania do łóżka mają minus, bo się kruszy na kołdrę i w twoim tańcu trochę tak było, ale w całokształcie to było pyszne śniadanie - oceniła Pavlović.

Następnie swoje umiejętności zaprezentowali Sylwia Madeńska i Mikołaj Jędruszczak, którzy wykonali sambę do piosenki z filmu Porady na zdrady. Przy okazji ujawnili, co sami myślą o zdradach.

Oj Mikołaj, Mikołaj, to była awaria pupy! Zero sambowej akcji. Nie wierzę, że biodrami nie umiesz ruszać w prosty sposób - do przodu i do tyłu - powiedział Michał Malitowski, czym wywołał rechot na sali.