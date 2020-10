"Taniec z gwiazdami". Walcząca z hejtem Julia Wieniawa, nowy partner Ani Karwan, Edyta Zając jako "objawienie edycji"

Julka22 1 godz. temu zgłoś do moderacji 393 2 Odpowiedz

Okropna ustawka z tym Wilkiem. To już wiadomo, że wygra. Ja jednak o czym innym. Dzisiejszy program pokazał mi, jak mało reprezentuja sobą Julia i Sylwia. Typowe instagwiazdki. Jak opowiadały o tych swoich 'dramach' to tylko oczy przewracałam. Jestem w szoku, ale największe wrażenie wywarła na mnie Edyta Zając. Myślałam, że jest tylko ładna i nic poza tym. A okazało się, że nie tylko tanczy najlepiej w programie. Zrobiła największy progres. Ale przede wszystkim jest to normalna sympatyczna dziewczyna. Do tego z olejem w głowie. Wiem, ze nie ma szans na wygrana ale będę trzymać za nią kciuki żeby doszła do finału.