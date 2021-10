"Taniec z gwiazdami". Wiemy, które pary zatańczą W FINALE!

W poniedziałkowy wieczór odbył się półfinałowy odcinek "Tańca z gwiazdami". W walce o awans do finału i szansę na zdobycie kryształowej kuli zmierzyły się trzy pary: Magdalena "Kajra" Kajrowicz i Rafał Maserak, Piotr Mróz i Hanna Żudziewicz oraz Oliwia Bieniuk i Michał Bartkiewicz.

Jak patrzę na Oliwię, to widzę taki nieoszlifowany diament - rozpływała się nad młodszą koleżanką Edyta.

Półfinał to dla mnie wspaniały prezent, najwspanialszy - przyznała przed kamerami.

Nie wiem, czy to był dobry pomysł, żebyś w konkury stawała z Edytą - stwierdził Andrzej Grabowski. Ostatecznie świeżo upieczona 19-latka i jej partner otrzymali 28 punktów.

To był taniec niezwykłej urody - żartował Andrzej Piaseczny.

Po chwili na scenę wkroczyli Magdalena "Kajra" Kajrowicz i Rafał Maserak. Para zaprosiła do pasodoble Marcina Korcza, a występ zebrał świetne noty od jurorów.

Pysznie, sam jestem trochę wampirem - dodał Piasek, nawiązując do charakteryzacji Marcina Korcza.

Występ oceniono na 39 punktów. "Dziesiątki" nie przyznał jedynie Malitowski, Korcz próbował więc nakłonić go do zmiany noty. Cała sytuacja zainspirowała Izabelę Janachowską do politycznego żarciku.