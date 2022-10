"Taniec z gwiazdami". Wiemy, które pary zatańczą w FINALE!

Zuzanna 33 min. temu zgłoś do moderacji 138 14 Odpowiedz

Szkoda Wiesia. Sympatyczny pan. Co z tego, że słabo tańczył skoro widać było, że udział w programie sprawia mu radość. Moje głosy pójdą teraz wyłącznie na Jacka. Zrobił mega postępy, chyba największe w programie. I jest bardzo sympatyczny. Do tego amator, nie to co zawodowa tancerka Ilona. Widzowie, nie zawiedźcie mnie, kryształowa kula dla amatora.