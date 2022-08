"Taniec z Gwiazdami". OBURZONA Wiktoria Omyła zabiera głos po werdykcie widzów: "Jestem ZAŻENOWANA tą decyzją"

365 days 11 min. temu zgłoś do moderacji 5 3 Odpowiedz

co to jest za aktorek, brat mroczkow czy gdzie on gral oprocz w jednym serialu jak mroczki, taki bezjajeczny on i ten trojkatny wielki siwy sagan! Do fryzjera januszaku a nie do telewizji i do szkoly osiagnac cos najpierw. Niech sie za uczciwa prace wezmie bo talentu i atrakcyjnosci BRAK, po co tacy nieatrakcyjni faceci zyja, niech wezmie przyklad z massimo z 265 365