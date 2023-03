Tata Macieja Musiała pojawił się na salonach po długiej przerwie. Andrzej Musiał też jest ZNANYM AKTOREM (FOTO)

Ojciec Macieja Musiała też jest aktorem. Nie uwierzycie, jak są do siebie podobni

Maciek nigdy nie robił tajemnicy z ich pokrewieństwa, a przy okazji Dnia Ojca w 2021 roku udostępnił nawet ich wspólne zdjęcie. Tatę wielokrotnie tytułował "jego największym bossem" i przyznał, że to właśnie on zaprowadził go na pierwszy casting, najwyraźniej wierząc w jego aktorski potencjał.

Mój tata. Relacja z nim jest absolutnie złota. To on zabrał mnie na mój pierwszy casting, bo też jest aktorem. Grał w "Psach". Fajnie, co? Do dziś jest moim bossem, a w relacji z nim odnajduję siebie - pisał Maciej na Instagramie.