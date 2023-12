Taylor Swift lata na randki prywatnym odrzutowcem. W 3 miesiące wyprodukowała tyle CO2, co 17 domów jednorodzinnych w rok

Taka prawda 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Akurat ona nikogo nie namawia do bycia eko, ale niestety ma pieniądze, więc robi co chce. I podejrzewam, że koło d**y jej lata czy zatruwa środowisko czy nie, bo dla niej liczy się to, że zobaczy się ze swoim facetem. Ludzie w większości to egoiści, widzący czubek własnego nosa. Na palcach jednej ręki można policzyć w elitach osobistości, którym naprawdę zależy na ekologii. Reszta rzuca tylko prześmiewcze hasła o byciu eko, a dalej robi swoje. I będzie robić, bo ma to środki. I my w Polsce będziemy mieć to samo. Bogate unijne elity będą sobie dalej żyły jak pączki w maśle, a szary Kowalski czy Nowak będzie zasuwał jak niewolnik za miskę ryżu w jednych podartych łachmanach, bez samochodu, na bezmięsnej diecie, no bo przecież emituje tak dużo CO2, że zatruwa naszą biedną planetę. Najwyższa pora się obudzić i kopnąć unię w cztery litery, bo lepiej nie będzie.