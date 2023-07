Taylor Swift pokrzyżowała plany FC Barcelony. Lewandowski nie zagra w poniedziałek

Taylor Swift jest niekwestionowaną gwiazdą muzyki rozrywkowej. Artystka jest właśnie w trakcie trasy koncertowej "The Eras Tour", o której rozpisują się wszystkie światowe media. Nie bez powodu, bo piosenkarka przygotowała spektakl dla swoich fanów. Koncert ma trwać 3 godziny, na setliście są aż 44 piosenki i oczywiście całości towarzyszyć będzie niezwykła oprawa wizualna.

Taylor rozpoczęła swoje tournée od koncertów w Stanach Zjednoczonych. Niedawno wyszło na jaw, że artystka nie zamierza się ograniczać i rozszerzy swoją trasę o Amerykę Południową. Gwiazda już zapowiedziała, że odwiedzi Meksyk, Brazylię i Argentynę. Nic więc dziwnego, że natychmiast pojawiły się plotki o tym, że być może Swift wybierze się również do Europy!

Taylor Swift pokrzyżowała plany FC Barcelony

Zarząd klubu nie miał wyjścia i musiał przenieść mecz na inny termin. I gdy sądzono już, że spotkanie mogłoby odbyć się w poniedziałek, to na drodze do realizacji tego planu stanęła Taylor Swift, która, jak już wspomnieliśmy, intensywnie promuje nową płytę "Midnights".

Na Levi's Stadium w Santa Clara, gdzie ma zmierzyć się FC Barcelona i Juventus, przygotowywany jest właśnie koncert artystki. I chociaż wystąpi ona dopiero pod koniec lipca, to już teraz odbywają się prace - m.in. budowanie sceny i oprawy.

Warto zaznaczyć, że dla klubu takie zmiany to ogromne straty finansowe. Na chwilę obecną prognozuje się, że wyniosą one ok. dwa miliony euro. Sytuacja jest więc poważna.