Telewizja Polska wydała oświadczenie w sprawie Mel C! "Zrezygnowała z występu POD NACISKIEM internetowych komentarzy"

W ubiegłym tygodniu Telewizja Polska z dumą ogłosiła, że jedną z gwiazd tegorocznego Sylwestra Marzeń będzie Mel C. Niestety zaledwie kilka dni później była Spicetka poinformowała o odwołaniu koncertu w Zakopanem, wywołując tym samym w mediach niemałe zamieszanie. W opublikowanym za pośrednictwem mediów społecznościowych oświadczeniu gwiazda nie pozostawiła bowiem wątpliwości co do powodów swojej rezygnacji z występu na imprezie TVP. Wokalistka stwierdziła bowiem, iż przedstawiono jej informacje, które "nie zgadzają się z jej poglądami na temat grup społecznych, które wspiera".

Mel C odwołała występ na Sylwestrze Marzeń. TVP przerywa milczenie

Mel C o odwołaniu sylwestrowego występu w Zakopanem poinformowała w poniedziałkowy wieczór, podczas gdy na TVP trwało główne wydanie "Wiadomości". Na antenie stacji w żaden sposób nie odniesiono się do ogłoszenia gwiazdy, z Centrum Informacji TVP zniknęła jedynie wcześniejsza wzmianka o tym, że ma ona pojawić się na scenie Sylwestra Marzeń. Kilka godzin po tym, jak w sieci ukazało się oświadczenie Mel C, Telewizja Polska wydała oficjalny komunikat w sprawie.

W oświadczeniu przedstawiciele stacji podkreślili, że wokalistka "jest jedną z wielu gwiazd", która zgodziła się wystąpić na Sylwestrze Marzeń w Zakopanem, wspominając także, iż początkowo była ona bardzo podekscytowana przyjazdem do Polski. Rezygnację Mel C z sylwestrowego koncertu TVP określiła mianem "niespodziewanej", dodając również, że gwiazda miała podjąć tę decyzję "pod naciskiem" komentarzy internautów.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zobacz także: Pudelek robi wielkie podsumowanie 2022 roku

Melanie C jest jedną z wielu gwiazd tegorocznego "Sylwestra Marzeń z Dwójką", która przyjęła zaproszenie i podpisała kontrakt z Telewizją Polską. Swoją obecność potwierdziła w nagraniu skierowanym do polskiej publiczności, w którym podkreśliła, że jest podekscytowana faktem, że Sylwestra spędzi w Zakopanem i będzie wspólnie z nami świętować powitanie Nowego Roku, a dziś - pod naciskiem internetowych komentarzy - niespodziewanie zrezygnowała z występu - czytamy w komunikacie TVP.

W dalszej części oświadczenia, które w poniedziałkowy wieczór ukazało się na stronie Telewizji Polskiej, przedstawiciele stacji poinformowali, że odwołanie występu przez Mel C było dla nich zaskoczeniem. Podkreślono także, iż Sylwester Marzeń "to koncert dla wszystkich" i tym samym zaproszono widzów do wspólnej zabawy.

Spółka z zaskoczeniem przyjęła informację o zmianie planów artystki. TVP przypomina, że Sylwester to koncert dla wszystkich, którzy chcą przywitać Nowy Rok przy dobrej zabawie. Zapraszamy 31 grudnia do Zakopanego i do TVP2 - napisano w oświadczeniu TVP.

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.