"Telezakupy" na miarę 2022 roku? Podpowiadamy, jak i kiedy upolować modowe perełki z super rabatami

Pamiętacie? Jeszcze nie tak dawno temu w ramówkach wielu stacji telewizyjnych obowiązkowym punktem były wspomniane "telezakupy" – prowadzący prezentowali i zachwalali produkty, które można było kupić bez wychodzenia z domu np. przez telefon, łącząc się z konsultantem z własnej kanapy. Trzeba przyznać, że 20 lat temu, bo dokładnie w 2002 roku ten format pojawił się w polskich mediach, był to bez wątpienia przełom. Ale czy dzisiaj, kiedy zakupy możemy zrobić klikając w smartfona choćby podczas spaceru czy stojąc w korku, może to być dla nas jakkolwiek atrakcyjne?

Otóż tak, pod warunkiem, że format zostanie dopasowany do naszych realiów. A to właśnie postanowiły zrobić marki MODIVO i eobuwie.pl.

16 listopada o godz. 17:00 na stronie modoweinspiracje.wp.pl, na FB WP Kobieta oraz MODIVO/eobuwie.pl będziecie mogli wziąć udział w wyjątkowym live shoppingu. W poszczególnych panelach tematycznych specjaliści z branży opowiedzą o bieżących trendach, stylistka Karolina Limbach zapozna nas z najgorętszymi stylizacjami sezonu, a sportowiec Adam Kszczot doradzi, jaka odzież i obuwie sportowe sprawdzi się podczas jesiennych treningów. Znane multibrandy – MODIVO i eobuwie.pl – zaplanowały wiele atrakcji. Można będzie nie tylko dokładnie obejrzeć każdą rzecz podczas prezentacji, ale także posłuchać, co na ich temat sądzą zaproszeni goście. Co więcej – będzie możliwość zadania im pytań. Widzowie biorący w wydarzeniu na żywo mogą liczyć też na okazje cenowe.

Zapiszcie tę datę w kalendarzu i bądźcie z nami online!

Zobaczcie najmodniejsze modele i fasony w różnych kategoriach: na dzień, na wieczór, do biura, casual i dla aktywnych. Największe trendy, które goście przedstawią podczas prezentacji, to m.in. camel, oversize, pomarańcz i róż, denim, a także modne kolekcje sportowe do fitnessu, biegania, trekkingu i jogi. Zapowiada się dzień pełen zakupowych emocji – nie może was tam zabraknąć!