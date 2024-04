Teresa Lipowska wspomina ostatnie chwile Zofii Kucówny. Już nie rozpoznawała ludzi: "Bardzo źle się czuła"

Teresa Lipowska wspomina ostatnią próbę odwiedzenia Zofii Kucówny

W ubiegłym tygodniu, gdy aktorka przyjechała do Domu Artystów Weteranów Scen Polskich, chciała złożyć Kucównie życzenia wielkanocne . Niestety, do spotkania nie doszło. Pracownicy ośrodka poinformowali Lipowską, że jej znajoma nie przyjmuje już odwiedzin. Wynikało to z problemów z pamięcią oraz niemożnością rozpoznawania ludzi.

Teraz na Wielkanoc podobno już bardzo się źle czuła, więc to w ostatnim czasie podupadła na zdrowiu. Chciałam nawet wejść do niej na górę do pokoju, by złożyć jej życzenia, ale powiedzieli mi, że to niemożliwe, bo już nie bardzo kojarzy i nikogo z gości nie przyjmuje. Niestety już jesteśmy w takim wieku, że to się może zdarzyć w każdej chwili. Będzie mi jej brakowało — dodała.