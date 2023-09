Tęskniliście? Joanna Opozda znów wbija szpilę Antkowi Królikowskiemu, publikując WYMOWNE nagranie. "Nie pomagasz przy dzieciach" (WIDEO)

Wiki 7 min. temu zgłoś do moderacji 5 1 Odpowiedz

Jeżeli ona chce go medialnie i wizerunkowo zniszczyć to ona robi krzywdę dziecku. Facet naprawdę przestanie zarabiać i z czego te alimenty będzie płacił ? Przecież wszyscy już wiemy jak postąpił jak była w ciąży i nie pochwalamy tego. Moj mąż spotkal go pare miesięcy temu w galerii i mówił, ze widać ze on ma w głowie myśli, ze każdy na niego wokół jedzie. Już naprawdę niech to załatwiają sądowo bez tych szopek. Tylko syn ucierpi, a kiedyś ktoś uprzejmie mu pokaże screeny jak rodzice na cała Polskę prali brudy.