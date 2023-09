"The Real Housewives. Żony Warszawy" nie przekonały do siebie widzów. "Jakieś to wszystko TOKSYCZNE"

Reality show "The Real Housewives" od lat podbija zagraniczne rynki telewizyjne. W samych Stanach Zjednoczonych program doczekał się kilku lokalnych wersji, między innymi w Hollywood i Miami. Teraz przyszedł czas na Polskę. "Żony Warszawy" to efekt przejęcia sterów w Polsacie przez Edwarda Miszczaka.

"The Real Housewives. Żony Warszawy" po premierze

Program zaczął być promowany jeszcze na długo przed premierą jesiennej ramówki. Stacja kolejno odsłaniała wizerunki uczestniczek. Jak się okazuje, jedna z nich jest już dobrze znana obserwatorom show biznesu. Chodzi o Monikę Goździalską . Co ciekawe, zabrakło jej w pierwszym odcinku show. Jak już wyjaśniła w mediach społecznościowych, dołączy do programu nieco później.

Premiera show "The Real Housewives. Żony Warszawy" odbiła się głośnym echem w sieci. Nie wiadomo jeszcze, jak dużo widzów włączyło wieczorem Polsat, ale wygląda na to, że pierwszy odcinek nie przypadł im do gustu. Na to wskazują liczne komentarze.