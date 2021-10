"The Voice of Poland". Justyna Steczkowska SUROWO ocenia uczestników: "Nic nie działa. NIE TEN POZIOM"

We wrześniu na antenie TVP rozpoczęła się 12. edycja "The Voice of Poland". W kolejnej odsłonie show producenci zdecydowali się niemal całkowicie wymienić skład jurorski. Dotychczasowe posady zachowali jedynie Tomson i Baron. Do duetu z Afromental dołączyli zaś Sylwia Grzeszczak, Marek Piekarczyk i Justyna Steczkowska.

W ubiegłym tygodniu w "The Voice of Poland" zakończyły się przesłuchania w ciemno. W sobotnim odcinku widzowie zobaczą "Bitwy", w którym duety uczestników zawalczą o awans do kolejnego etapu programu. W sieci pojawiła się już zapowiedź najbliższego odcinka wokalnego show. Okazuje się, że jedna z "bitew" wyjątkowo rozczaruje jurorów, a zwłaszcza Justynę Steczkowską.

Steczkowska nawet nie próbowała ukrywać, że występ kompletnie nie spełnił jej oczekiwań. Wokalistka zarzuciła duetowi uczestników m.in. rażące błędy wokalne i brak podstawowych umiejętności zachowania się na scenie.

To nie jest występ godny... Po prostu. Przepraszam Was. Uważam, że nie jesteście przygotowani na tyle, żeby stanąć tutaj i cieszyć publiczność. Chcę być miła, ale muszę być szczera. No, nieczysto, już pomijam choreografię, nie jesteście tancerzami, ale pomimo wszystko, na scenie trzeba ogarnąć nawet ruch - podkreśliła.

Steczkowska była na tyle zawiedziona scenicznymi popisami uczestników, że wprost stwierdziła, iż nie są oni godni, by rywalizować o tytuł najlepszego polskiego wokalisty.

Jest jeden wielki bałagan, nic nie działa, ale choreografia nie jest najważniejsza, najważniejsze jest śpiewanie. I tego śpiewania... To nie jest to, to nie jest ten poziom. To jest program telewizyjny: "najlepsze głosy w Polsce", "The Voice of Poland" - podsumowała chłodno.

Surowa ocena Steczkowskiej z pewnością nie będzie jedynym momentem sobotniego odcinka "The Voice", który zaskoczy widzów. Okazuje się bowiem, że tuż przed rozpoczęciem nagrań kolejnego etapu programu jedna z uczestniczek musiała wycofać się z rywalizacji.

Póki co, wiadomo jedynie, że wokalistka była w drużynie Marka Piekarczyka, a podczas Bitew miała wykonać utwór "Wymyśliłem Ciebie" Andrzeja Zauchy i grupy Dżamble. Powodem niespodziewanej rezygnacji kobiety miał być kwestie zdrowotne. Więcej szczegółów poznamy jednak dopiero w kolejnym odcinku "The Voice of Poland".

Obejrzycie?

