Tiktoker nie odpuszcza i podsuwa pomysł Julii Wieniawie: "Może lepiej przeprosić, a nie grozić jakimiś pozwami"

Tiktoker zareagował na oświadczenie pełnomocnika Julii Wieniawy

Julia Wieniawa planuje mnie pozwać?! Tak przynajmniej można wywnioskować z oświadczenia Julii przekazanego Pudelkowi. Powiem wam szczerze - cyrk (...). Pierwsze, co pomyślałem, to "what the f*ck?". Każde moje wypowiedziane zdanie jest subiektywną opinią. Jestem zwykłym, szarym człowiekiem (...), no nic dziwnego, że mnie nie pamiętasz (...). Może gdyby doszło jakichś krzyków, wyzwisk, szarpaniny, to byłbym bardziej zapamiętany, jednak umiem dostroić się do klienta i zachować swoje emocje na wodzy. Już sobie wyobrażam tę reakcję, kiedy mówię: "Przepraszam, ale jesteś po prostu trochę niegrzeczna". Wtedy to by było zapamiętane! Teraz żałuję, że tak nie powiedziałem - przyznał rozbawiony.